У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів

08:30, 17 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 17 серпня в столиці без опадів, вдень до +30°.

Сьогодні В Києві без опадів / focus.ua
Сьогодні в Києві без опадів / focus.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +30°, ввечері - до +24°. Вітер мінливий, до 2.5 м/с.

До кінця тижня в Україні зберігатиметься спека - синоптик

Сонце в столиці зійшло у 05:48, а зайде у 20:14.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня в Україні місцями пройдуть дощі, в центрі до +35°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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