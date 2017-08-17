На заході України оголосили штормове попередження

Сьогодні, 17 серпня, у західних регіонах України очікуються дощі та сильний вітер.

На заході України очікується погіршення погодних умов / УНІАН

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Так, 17 серпня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях, вдень в Карпатах місцями гроза, град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, до кінця тижня в Україні зберігатиметься спека.