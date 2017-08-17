Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки майже на всій території України

10:33, 17 серпня 2017
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Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки майже на всій території України 17-18 серпня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / ДСНС

За даними Гідрометцентру, 17-18 серпня у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, місцями в Херсонській, Миколаївській, Сумській областях надзвичайна (5-го класу), на решті території (крім Закарпаття та Одеській) - висока (4-го класу) пожежна небезпека.

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У Києві та Київській області 17-18 серпня висока (4-го класу), місцями надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, 17 серпня в західних регіонах України очікуються дощі і сильний вітер.

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