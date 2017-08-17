У Греції вдалося взяти під контроль масштабну лісову пожежу (фоторепортаж)

11:35, 17 серпня 2017
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Пожежники взяли під контроль вогонь, що лютував в лісах в 45 кілометрах від Афін.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Пожежа почалася 13 серпня і знищила тисячі гектарів лісу та десятки будинків, повідомляє Euronews.

У Запорізькій області горіло 5 га лісу

16 серпня на місце стихійного лиха прибув прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас. За його словами, "Греції вдалося уникнути гіршого".

Раніше повідомлялося, у 145 км від Лісабона (Португалія) понад 500 пожежників займаються гасінням вогнищ загоряння.

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