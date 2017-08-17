У центрі Китаю 750 тисяч людей постраждали від сильних злив

12:35, 17 серпня 2017
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Останніми днями у китайській провінції Хунань йдуть сильні дощі.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У результаті постраждали 750 тис. жителів, повідомляє Xinhua з посиланням на провінційний штаб по боротьбі з повенями і засухою.

На сході Індії понад 9,6 млн людей постраждали від повені

Стихія зруйнувала 1102 споруди, терміново було евакуйовано 88,5 тис. осіб, постраждали посіви на площі 43,16 тис. га.

Потужні зливи почалися в регіоні 11 серпня. За прогнозами метеорологів, у Хунані 19-20 серпня також очікуються сильні дощі.

Нагадаємо, проливні дощі в східній афганській провінції Хост призвели до повеней.

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