У центрі Китаю 750 тисяч людей постраждали від сильних злив
Останніми днями у китайській провінції Хунань йдуть сильні дощі.
У результаті постраждали 750 тис. жителів, повідомляє Xinhua з посиланням на провінційний штаб по боротьбі з повенями і засухою.
На сході Індії понад 9,6 млн людей постраждали від повені
Стихія зруйнувала 1102 споруди, терміново було евакуйовано 88,5 тис. осіб, постраждали посіви на площі 43,16 тис. га.
Потужні зливи почалися в регіоні 11 серпня. За прогнозами метеорологів, у Хунані 19-20 серпня також очікуються сильні дощі.
Нагадаємо, проливні дощі в східній афганській провінції Хост призвели до повеней.
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