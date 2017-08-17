Синоптик розповіла, коли Україну відпустить спека

13:10, 17 серпня 2017
661
0

Наприкінці цього тижня в західні області України прийде похолодання, яке пошириться на інші регіони.

Спека триматиметься в Україні до кінця тижня / УНІАН
Спека триматиметься в Україні до кінця тижня / УНІАН

Синоптик Наталія Діденко розповіла, коли до України прийде довгоочікуване похолодання, повідомляє Еспресо.TV.

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки майже на всій території України

"20 серпня на захід прийде відчутне похолодання і просуватиметься в східному напрямку. 24 серпня спеки вже не буде", - сказала Діденко.

За її словами, найближчими днями і майже до кінця тижня у більшості областей зберігатиметься висока температура від +29° до +34°. Прохолодно буде лише вночі.

Нагадаємо, 17 серпня в Україні місцями пройдуть дощі, у центрі до +35°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта) Погода на вихідні: місцями в Україні дощі з грозами, спека до + 33° (карта)
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27°
"Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео) "Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео)
Через грози в Індії загинули 13 осіб Через грози в Індії загинули 13 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Стрічка новин