Синоптик розповіла, коли Україну відпустить спека
Наприкінці цього тижня в західні області України прийде похолодання, яке пошириться на інші регіони.
Синоптик Наталія Діденко розповіла, коли до України прийде довгоочікуване похолодання, повідомляє Еспресо.TV.
Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки майже на всій території України
"20 серпня на захід прийде відчутне похолодання і просуватиметься в східному напрямку. 24 серпня спеки вже не буде", - сказала Діденко.
За її словами, найближчими днями і майже до кінця тижня у більшості областей зберігатиметься висока температура від +29° до +34°. Прохолодно буде лише вночі.
Нагадаємо, 17 серпня в Україні місцями пройдуть дощі, у центрі до +35°.
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