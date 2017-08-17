Синоптик розповіла, коли Україну відпустить спека

Наприкінці цього тижня в західні області України прийде похолодання, яке пошириться на інші регіони.

Спека триматиметься в Україні до кінця тижня / УНІАН

Синоптик Наталія Діденко розповіла, коли до України прийде довгоочікуване похолодання, повідомляє Еспресо.TV.

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"20 серпня на захід прийде відчутне похолодання і просуватиметься в східному напрямку. 24 серпня спеки вже не буде", - сказала Діденко.

За її словами, найближчими днями і майже до кінця тижня у більшості областей зберігатиметься висока температура від +29° до +34°. Прохолодно буде лише вночі.

Нагадаємо, 17 серпня в Україні місцями пройдуть дощі, у центрі до +35°.