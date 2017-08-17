У Португалії 1200 осіб борються з лісовими пожежами
У Португалії не вщухають лісові пожежі, у країні зафіксовано десятки осередків загоряння.
З вогнем борються понад 1200 осіб. Через пожежу евакуювали жителів села Віла де Кодес, повідомляє Euronews.
У Запорізькій області горіло 5 га лісу
15 серпень вогонь розгорівся в населеному пункті Віла де Рей у 150 кілометрах від Лісабона.
Зараз на більшій частині території Португалії спостерігається сильна засуха. Гасіння вогню ускладнюють висока температура повітря та сильні пориви вітру.
Відзначається, що щонайменше 55 людей постраждали за тиждень в результаті лісових пожеж.
Нагадаємо, пожежники взяли під контроль вогонь, що лютував в лісах в 45 кілометрах від Афін.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +15°
-
Дніпро+33°... +20°
-
Донецьк+33°... +17°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+35°... +20°
-
Івано-Франківськ+20°... +13°
-
Київ+28°... +16°
-
Кіровоград+32°... +19°
-
Луганськ+33°... +17°
-
Луцьк+23°... +13°
-
Львів+22°... +14°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+32°... +20°
-
Полтава+30°... +18°
-
Рівне+23°... +12°
-
Сімферополь+31°... +16°
-
Суми+26°... +17°
-
Тернопіль+21°... +14°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+36°... +19°
-
Хмельницький+22°... +13°
-
Черкаси+30°... +18°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+21°... +16°
Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 61 %
Тиск: 753 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:43
Захід 20:36
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин