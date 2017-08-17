У Португалії 1200 осіб борються з лісовими пожежами

У Португалії не вщухають лісові пожежі, у країні зафіксовано десятки осередків загоряння.

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З вогнем борються понад 1200 осіб. Через пожежу евакуювали жителів села Віла де Кодес, повідомляє Euronews.

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15 серпень вогонь розгорівся в населеному пункті Віла де Рей у 150 кілометрах від Лісабона.

Зараз на більшій частині території Португалії спостерігається сильна засуха. Гасіння вогню ускладнюють висока температура повітря та сильні пориви вітру.

Відзначається, що щонайменше 55 людей постраждали за тиждень в результаті лісових пожеж.

Нагадаємо, пожежники взяли під контроль вогонь, що лютував в лісах в 45 кілометрах від Афін.