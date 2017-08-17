Число жертв повені в Бангладеш зросло до 57 осіб

Не менше 57 осіб загинули в результаті повеней, викликаних проливними дощами в Бангладеш.

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Раніше повідомлялося про 28 загиблих, передає "РИА Новости" з посиланням на Департамент реагування на надзвичайні ситуації країни.

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Потужні зливи накрили Бангладеш у кінці минулого тижня. Опади призвели до різкого зростання рівня води в річках, враховуючи той факт, що річка Ганг несе воду з постраждалої від стихії Індії.

Нагадаємо, у червні на півдні Бангладеш у результаті зсувів загинули щонайменше 125 осіб.