Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)

16:30, 17 серпня 2017
535
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 серпня в Україні без опадів, температура до +34°.

В Україні завтра буде спекотно / УНІАН
В Україні завтра буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки майже на всій території України

На заході України у п'ятницю мінлива хмарність. Вдень до +31°.

У північних областях без опадів. Температура до +32°. У центрі України невелика хмарність, температура вдень до +34°.

За народним прогнозом, 18 серпня - Євстигній житник. Який Євстигній, такий і грудень буде.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27°
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта) Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +34° (карта)
"Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу "Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу
Завтра в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24° Завтра в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Стрічка новин