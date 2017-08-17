Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 серпня в Україні без опадів, температура до +34°.

В Україні завтра буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.

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На заході України у п'ятницю мінлива хмарність. Вдень до +31°.

У північних областях без опадів. Температура до +32°. У центрі України невелика хмарність, температура вдень до +34°.

За народним прогнозом, 18 серпня - Євстигній житник. Який Євстигній, такий і грудень буде.

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