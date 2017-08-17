У Києві завтра без опадів, вдень до +32°

17:00, 17 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 18 серпня, у столиці без опадів, вдень до +32°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +24°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки майже на всій території України

Сонце в столиці зійшло у 05:50, а зайде о 20:12.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня, в Україні без опадів, температура до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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