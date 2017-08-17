У Києві завтра без опадів, вдень до +32°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 18 серпня, у столиці без опадів, вдень до +32°.

У Києві завтра без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +24°. Вітер мінливий, до 2.3 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:50, а зайде о 20:12.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня, в Україні без опадів, температура до +34°.

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