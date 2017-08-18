В Україні сьогодні без опадів, місцями спека до +34° (карта)

08:05, 18 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 18 серпня, в Україні без опадів, на сході та в центрі до +34°.

В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН
В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +34°.

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки майже на всій території України

На заході України у п'ятницю без опадів. Вдень до +31°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +32°. У центрі без опадів, температура вдень до +34°.

Прогноз на 18 серпня / УНІАН
Прогноз на 18 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 18 серпня - Євстигній житник. Який Євстигній, такий і грудень буде.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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