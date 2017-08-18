У Києві сьогодні до +32°, без опадів

08:30, 18 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 18 серпня у столиці без опадів, вдень до +32°.

Сьогодні В Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / holy-mozart.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 2.4 м/с.

Синоптики попереджають про високий рівень пожежної небезпеки майже на всій території України

Сонце в столиці зійшло у 05:50, а зайде о 20:12.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 18 серпня, в Україні без опадів, на сході та в центрі до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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