Львів засипало градом розміром з яйце, затоплені кілька вулиць (фото, відео)

Напередодні у Львові пройшов дощ з сильними поривами вітру.

Львів вчора ввечері, 17 серпня, засипало великим градом розміром з перепелине яйце. Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Стихія зачепила кілька районів міста. Очевидці розповідають, що дощ чергувався з градом і супроводжувався громом і блискавками.

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Дощ у Львові / varta1.com.ua

За повідомленням varta1, після дощу у Львові затопило кілька вулиць. Одна з "річок" утворилася в центральній частині Львова, відразу біля музею "Арсенал".

Раніше повідомлялося, що потужна злива в Одесі затопила дороги.