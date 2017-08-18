Рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

В Україні зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Зокрема, 18-22 серпня у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Волинській, Хмельницькій областях та 19-22 серпня у Рівненській області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Також у Києві та Київській області 18-22 серпня очікується пожежна небезпека 5 класу.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 серпня, в Україні без опадів, на сході та в центрі до +34°.