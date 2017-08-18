У результаті повеней і зсувів у Сьєрра-Леоне загинули більше 330 осіб

331 людина загинула в результаті повеней і зсувів у столиці Сьєрра-Леоне Фрітауні.

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Серед загиблих більше 100 дітей, повідомляє Xinhua з посиланням на дані місцевих лікарень.

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За інформацією Червоного Хреста, у результаті стихійних лих щонайменше 3 тис. людей залишилися без даху над головою. Кількість людей, постраждалих від лиха, може зрости.

Нагадаємо, не менше 57 осіб загинули в результаті повеней, викликаних проливними дощами в Бангладеш.