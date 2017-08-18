Погода на вихідні: в Україні збережеться сонячна погода, в неділю на заході очікується похолодання (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде спекотно, на заході в неділю похолодає.

На вихідних на всій території країни буде сонячно / rachelpiersigphotography.com

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +21°, вдень +33°. У неділю сонячно, +19°...+33°.

У Львові завтра мінлива хмарність, вночі +15°, вдень +32°. У неділю без опадів, +10°...+24°.

У Луцьку в суботу вночі +17°, вдень +32°, без опадів. У неділю вночі +12°, вдень +24° хмарно з проясненнями.

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У Вінниці в суботу хмарно, температура повітря +16°...+32°. У неділю до +31°, без опадів.

В Одесі в суботу буде сонячно, температура вночі +19°, вдень +33°. У неділю +18°...+33°.

Прогноз погоди на 19 серпня / УНІАН

Прогноз погоди на 20 серпня / УНІАН

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +20°, вдень +32°. У неділю +19°...+33°, сонячно.

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +19°, вдень +36°. У неділю сонячно, температура повітря +19°...+36°.

У Сімферополі завтра без опадів, +18°...+30°. У неділю +17°...+31°, мінлива хмарність.

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Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +22°, вдень +33°. У неділю без опадів, температура до +33°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +17°, вдень +34°. У неділю температура до +35°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +17°, вдень +34°. У неділю +18°...+35°, сонячно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +26°. У неділю також сонячно, вночі +8°, вдень +25°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +32°. В неділю хмарно, вночі +10°, вдень до +25°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +32°. У неділю температура різко знизиться до +23° удень.

У Сваляві завтра без опадів, +30°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря +9° ...+26°.

У Затоці В суботу сонячно, температура вночі +20°, вдень до +31°. У неділю без опадів, +31°.

У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +22° ...+33°. У неділю до +33°.

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