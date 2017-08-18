Погода на вихідні: в Україні збережеться сонячна погода, в неділю на заході очікується похолодання (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цими вихідними в Україні буде спекотно, на заході в неділю похолодає.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +21°, вдень +33°. У неділю сонячно, +19°...+33°.
У Львові завтра мінлива хмарність, вночі +15°, вдень +32°. У неділю без опадів, +10°...+24°.
У Луцьку в суботу вночі +17°, вдень +32°, без опадів. У неділю вночі +12°, вдень +24° хмарно з проясненнями.
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У Вінниці в суботу хмарно, температура повітря +16°...+32°. У неділю до +31°, без опадів.
В Одесі в суботу буде сонячно, температура вночі +19°, вдень +33°. У неділю +18°...+33°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +20°, вдень +32°. У неділю +19°...+33°, сонячно.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +19°, вдень +36°. У неділю сонячно, температура повітря +19°...+36°.
У Сімферополі завтра без опадів, +18°...+30°. У неділю +17°...+31°, мінлива хмарність.
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Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +22°, вдень +33°. У неділю без опадів, температура до +33°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +17°, вдень +34°. У неділю температура до +35°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +17°, вдень +34°. У неділю +18°...+35°, сонячно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +26°. У неділю також сонячно, вночі +8°, вдень +25°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +32°. В неділю хмарно, вночі +10°, вдень до +25°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +32°. У неділю температура різко знизиться до +23° удень.
У Сваляві завтра без опадів, +30°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря +9° ...+26°.
У Затоці В суботу сонячно, температура вночі +20°, вдень до +31°. У неділю без опадів, +31°.
У Бердянську на вихідних очікується сонячна погода, в суботу температура +22° ...+33°. У неділю до +33°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +15°
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Дніпро+33°... +20°
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Донецьк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+35°... +20°
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Івано-Франківськ+20°... +13°
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Київ+28°... +16°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+33°... +17°
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Луцьк+23°... +13°
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Львів+22°... +14°
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Миколаїв+34°... +20°
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Одеса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+23°... +12°
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Сімферополь+31°... +16°
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Суми+26°... +17°
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Тернопіль+21°... +14°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницький+22°... +13°
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Черкаси+30°... +18°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+21°... +16°