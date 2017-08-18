У Росії збільшується площа лісових пожеж, у деяких регіонах ввели режим НС
За добу на Далекому Сході (РФ) площа природних пожеж збільшилася на 13,2 тис. га.
На даний момент понад 700 осіб гасять 110 пожеж, повідомляє ТАСС з посиланням на Департамент лісового господарства по Далекосхідному федеральному округу.
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"За минулу добу в Далекосхідному федеральному окрузі виникло 8 нових лісових пожеж площею 13,2 тис. га. З урахуванням загорянь, зареєстрованих в попередні дні, всього на окрузі за вказаний період діяло 120 вогнищ: 110 в Республіці Саха (Якутія), 9 - в Хабаровському краї, 1 - в Амурській області. Основне збільшення площ припало на пожежі, зареєстровані у важкодоступній і віддаленій місцевості Республіки Саха (Якутія)", - йдеться в повідомленні.
У республіці Саха (Якутія) діє режим НС.
З початку пожежонебезпечного періоду на території Далекосхідного округу зареєстровано 1860 тис. лісових пожеж на площі понад 2,1 млн га.
Нагадаємо, у Португалії не вщухають лісові пожежі, в країні зафіксовано десятки осередків загоряння.
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