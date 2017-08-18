Жертвами руйнівної повені в Непалі стали не менше 115 осіб

На півдні Непалу в результаті повеней і обвалів загинули не менше 115 осіб.

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38 осіб досі вважаються зниклими безвісти. Стихія торкнулася 26 з 75 округів країни, повідомляє Euronews з посиланням на рятувальників.

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За словами місцевої влади, їхнім пріоритетом зараз стає визволення блокованих стихією громадян і розподіл гуманітарної допомоги.

Багато місцевих жителів скаржаться, що дії уряду були запізнілими і недостатніми.

Нагадаємо, 331 людина загинула в результаті повеней і зсувів в столиці Сьєрра-Леоне Фрітауні.