Киян попереджають про пожежну небезпеку

14:31, 18 серпня 2017
515
0

До 22 серпня у Києві очікується пожежна небезпека.

У Києві очікується пожежна небезпека / ДСНС
У Києві очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні до +32°, без опадів

Так, із 18 до 22 серпня в столиці очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

19 та 20 серпня у Києві буде малохмарно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с, температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо у лісопаркових зонах.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні буде спекотно, на заході в неділю похолодає.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів Наслідки негоди в Україні: без світла залишились майже 300 населених пунктів
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, температура до +27°
"Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу "Лікар, розряд!": у мережі показали вражаюче відео потрапляння блискавки у київську телевежу
"Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео) "Чекаємо на серферів": сильна злива перетворила вулиці Києва на річки (фото, відео)
Погода на завтра: в Україні очікуються дощі з грозами, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні очікуються дощі з грозами, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Стрічка новин