Киян попереджають про пожежну небезпеку
До 22 серпня у Києві очікується пожежна небезпека.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.
У Києві сьогодні до +32°, без опадів
Так, із 18 до 22 серпня в столиці очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
19 та 20 серпня у Києві буде малохмарно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с, температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.
Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо у лісопаркових зонах.
Нагадаємо, цими вихідними в Україні буде спекотно, на заході в неділю похолодає.
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