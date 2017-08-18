Киян попереджають про пожежну небезпеку

До 22 серпня у Києві очікується пожежна небезпека.

У Києві очікується пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, із 18 до 22 серпня в столиці очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

19 та 20 серпня у Києві буде малохмарно, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с, температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо у лісопаркових зонах.

Нагадаємо, цими вихідними в Україні буде спекотно, на заході в неділю похолодає.