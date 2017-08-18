У Мексиці стався потужний землетрус

У п'ятницю, 18 серпня, у Мексиці стався землетрус магнітудою 5,1.

У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 8 км на південний схід від населеного пункту Сакуальпан. Осередок землетрусу залягав на глибині 27,1 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, жертвами потужного землетрусу, який стався біля узбережжя Греції, стали двоє людей, більше 100 отримали травми.