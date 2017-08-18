У Дніпропетровській області горить 50 га лісу

Поблизу села Дмитрівка у Дніпропетровській області сталося загорання лісової підстілки та хвойного лісу на площі близько 50 га.

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Загрози населеним пунктам немає, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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До ліквідації пожежі залучено 49 чоловік та 13 од. пожежної та спеціальної техніки. На місці пожежі розгорнуто пункт життєзабезпечення.

Крім того, для проведення гасіння пожежі залучено 2 літака АН-32П від ДСНС України.

Нагадаємо, пожежники взяли під контроль вогонь, що лютував в лісах в 45 кілометрах від Афін.