У Дніпропетровській області горить 50 га лісу
Поблизу села Дмитрівка у Дніпропетровській області сталося загорання лісової підстілки та хвойного лісу на площі близько 50 га.
Загрози населеним пунктам немає, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Киян попереджають про пожежну небезпеку
До ліквідації пожежі залучено 49 чоловік та 13 од. пожежної та спеціальної техніки. На місці пожежі розгорнуто пункт життєзабезпечення.
Крім того, для проведення гасіння пожежі залучено 2 літака АН-32П від ДСНС України.
Нагадаємо, пожежники взяли під контроль вогонь, що лютував в лісах в 45 кілометрах від Афін.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +15°
-
Дніпро+33°... +20°
-
Донецьк+33°... +17°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+35°... +20°
-
Івано-Франківськ+20°... +13°
-
Київ+28°... +16°
-
Кіровоград+32°... +19°
-
Луганськ+33°... +17°
-
Луцьк+23°... +13°
-
Львів+22°... +14°
-
Миколаїв+34°... +20°
-
Одеса+32°... +20°
-
Полтава+30°... +18°
-
Рівне+23°... +12°
-
Сімферополь+31°... +16°
-
Суми+26°... +17°
-
Тернопіль+21°... +14°
-
Харків+30°... +17°
-
Херсон+36°... +19°
-
Хмельницький+22°... +13°
-
Черкаси+30°... +18°
-
Чернігів+26°... +15°
-
Чернівці+21°... +16°
Віргінія, США
+ 21 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 61 %
Тиск: 753 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:43
Захід 20:36
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин