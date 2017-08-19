У Дніпропетровській області рятувальники загасили лісову пожежу площею 90 гектарів

Відкритого горіння немає, але рятувальники проливають окремі осередки тління.

Загрози населеним пунктам не було \ фото УНІАН

У Дніпропетровській області, на території Петропавлівського лісництва, рятувальники ліквідували лісову пожежу площею 90 гектарів.

Читайте також На Харківщині рятувальники загасили лісову пожежу площею 4 га (фоторепортаж)Як повідомляє прес-служба ДСНС України, разом з тим на території Павлоградського лісництва, поблизу хутору Самарський, відкритого горіння немає, рятувальники проливають окремі осередки тління.

Нагадується, що вранці 18 серпня поблизу села Дмитрівка Петропавлівського району на території Петропавлівського лісництва сталося загорання лісової підстілки та хвойноголісу на площі близько 50 га (25 га верхового).

Загрози населеним пунктам не було.

Під час проведення повітряної розвідки місця пожежі було виявлено ще один осередок поблизу хутору Самарський на території Павлоградського лісництва на площі близько 12 га.