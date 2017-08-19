Остання спекотна неділя літа: в Україну йде похолодання з дощами
З понеділка похолодання, яке прийде із Заходу, пошириться на всю територію України.
Неділя, 20 серпня, стане останнім теплим вихідним в Україні. Вже ввечері погода почне псуватися і поступово ставати прохолодною.
Погода на вихідні: в Україні збережеться сонячна погода, в неділю на заході очікується похолодання (карта)Завтра після обіду дощі з грозами слід очікувати в західних областях. Там стовпчики термометрів вдень будуть показувати 19-27 градусів.
"Завтра протягом доби у Волинській, Львівській і Закарпатській, вдень також і в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.
В інших регіонах буде сонячно і спекотно – до 31-33 градусів. У Києві неділя буде сонячною, протягом дня 31-33 градуси.
У понеділок, 21 серпня, температура в окремих західних областях вдень буде ще нижче – 19-21 градус.
"Свіжа повітряна маса прийде в Україну після проходження атмосферного фронту вже в понеділок на Захід, а 22-23 серпня охопить більшу частину України", - уточнила синоптик Наталка Діденко, передає ТСН.
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Дніпро+33°... +20°
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Донецьк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+35°... +20°
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Івано-Франківськ+20°... +13°
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Київ+28°... +16°
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Кіровоград+32°... +19°
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Луганськ+33°... +17°
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Луцьк+23°... +13°
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Львів+22°... +14°
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Одеса+32°... +20°
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Сімферополь+31°... +16°
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Харків+30°... +17°
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