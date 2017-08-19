Остання спекотна неділя літа: в Україну йде похолодання з дощами

З понеділка похолодання, яке прийде із Заходу, пошириться на всю територію України.

У Києві неділю буде сонячним, протягом дня 31-33 градуси \ фото УНІАН

Неділя, 20 серпня, стане останнім теплим вихідним в Україні. Вже ввечері погода почне псуватися і поступово ставати прохолодною.

Читайте також Погода на вихідні: в Україні збережеться сонячна погода, в неділю на заході очікується похолодання (карта)Завтра після обіду дощі з грозами слід очікувати в західних областях. Там стовпчики термометрів вдень будуть показувати 19-27 градусів.

"Завтра протягом доби у Волинській, Львівській і Закарпатській, вдень також і в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

В інших регіонах буде сонячно і спекотно – до 31-33 градусів. У Києві неділя буде сонячною, протягом дня 31-33 градуси.

У понеділок, 21 серпня, температура в окремих західних областях вдень буде ще нижче – 19-21 градус.

"Свіжа повітряна маса прийде в Україну після проходження атмосферного фронту вже в понеділок на Захід, а 22-23 серпня охопить більшу частину України", - уточнила синоптик Наталка Діденко, передає ТСН.