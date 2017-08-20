Погода на 20 серпня: на захід прийшло похолодання, в інших регіонах збережеться спека

У Києві сьогодні також до +34, без опадів.

В Україні збережеться спекотна погода / фото УНІАН

У неділю, 20 серпня, в західні регіони України прийдуть дощі, можливі грози. На решті території буде сухо і спекотно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода 20 серпня / фото Укргідрометцентр

У Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій, Тернопільській і Рівненській областях очікуються дощі та грози. Небо затягнуть хмари. Температура вдень становитиме +25..+33 градуси тепла, вночі – +15..+18 градусів.

На півночі мінлива хмарність, без опадів. Вдень прогнозують від +30 до +34, вночі +16..+20.

На сході також сухо і жарко. Термометр покаже вдень від +30..+33, вночі – +16-+20 градусів.

На півдні також збережеться спека. Вдень повітря прогріється від +31 до +34, вночі прогнозують +18..+21 градусів.

У центрі країни вдень у неділю буде сухо, мінлива хмарність. Повітря прогріється до +31..+33, вночі – +17..+19.

Київ усе ще знемагає від спеки: удень +32..+34 +18..+20 – вночі. Опадів не передбачається.