Погода на 20 серпня: на захід прийшло похолодання, в інших регіонах збережеться спека
У Києві сьогодні також до +34, без опадів.
У неділю, 20 серпня, в західні регіони України прийдуть дощі, можливі грози. На решті території буде сухо і спекотно. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Швейцарії після спеки випав сніг (фото)
У Закарпатській, Львівській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій, Тернопільській і Рівненській областях очікуються дощі та грози. Небо затягнуть хмари. Температура вдень становитиме +25..+33 градуси тепла, вночі – +15..+18 градусів.
На півночі мінлива хмарність, без опадів. Вдень прогнозують від +30 до +34, вночі +16..+20.
На сході також сухо і жарко. Термометр покаже вдень від +30..+33, вночі – +16-+20 градусів.
На півдні також збережеться спека. Вдень повітря прогріється від +31 до +34, вночі прогнозують +18..+21 градусів.
У центрі країни вдень у неділю буде сухо, мінлива хмарність. Повітря прогріється до +31..+33, вночі – +17..+19.
Київ усе ще знемагає від спеки: удень +32..+34 +18..+20 – вночі. Опадів не передбачається.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +12°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+24°... +13°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+22°... +8°
-
Луцьк+29°... +15°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+27°... +14°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+28°... +14°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+20°... +8°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°