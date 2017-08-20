Рятувальники попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки в Україні

12:05, 20 серпня 2017
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Українців закликають не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування в природних екосистемах.

Вищий рівень пожежної небезпеки протримається до 22 серпня / скріншот
Вищий рівень пожежної небезпеки протримається до 22 серпня / скріншот

Практично по всій території України оголошено найвищий рівень (5 класу) пожежної небезпеки, яка протримається до 22 серпня 2017 року. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, до 22 серпня на всій території України, крім Одеської та Закарпатської областей, утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Такий невтішний прогноз створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України", - йдеться в повідомленні.

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За даними рятувальників, причиною масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. "Так, тільки протягом минулої доби в Україні сталося 555 загорянь на відкритих територіях", - зазначили у відомстві.

Рятувальники прежупреждают, що загроза виникнення пожеж буде тільки зростати, тому закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування в природних екосистемах.

Як повідомляла Погода-УНІАН, в Україну йде похолодання з дощами.

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