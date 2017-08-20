Рятувальники попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки в Україні
Українців закликають не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування в природних екосистемах.
Практично по всій території України оголошено найвищий рівень (5 класу) пожежної небезпеки, яка протримається до 22 серпня 2017 року. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"За даними Укргідрометцентру, до 22 серпня на всій території України, крім Одеської та Закарпатської областей, утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. Такий невтішний прогноз створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України", - йдеться в повідомленні.
У Греції вдалося взяти під контроль масштабну лісову пожежу (фоторепортаж)
За даними рятувальників, причиною масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. "Так, тільки протягом минулої доби в Україні сталося 555 загорянь на відкритих територіях", - зазначили у відомстві.
Рятувальники прежупреждают, що загроза виникнення пожеж буде тільки зростати, тому закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування в природних екосистемах.
Як повідомляла Погода-УНІАН, в Україну йде похолодання з дощами.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +12°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+24°... +13°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+22°... +8°
-
Луцьк+29°... +15°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+27°... +14°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+28°... +14°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+20°... +8°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°