Після дощів і похолодання в Україну знову прийде спека - синоптик

З 25 серпня і до кінця наступного тижня в Україні очікується чергова "навала" спеки.

Похолодання, яке йде в Україну, знову зміниться спекою / УНІАН

Після дощів і істотного похолодання, які очікуються наступного тижня, в Україну знову прийде спека. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

Спека, яка ще сьогодні панує на всій території України, на заході вже завтра зміниться на відчутне похолодання до +20 градусів вдень. Також у західних областях країни пройдуть дощі з грозами.

Читайте також Рятувальники попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки в Україні

А вже протягом 22-23 серпня фронт пройде всією територією України, і приведе за собою дощі та тилове похолодання.

У столиці погода різко зміниться з вівторка: почнуться періодичні дощі і відчутно похолоднішає. На День Незалежності погода обіцяє бути комфортною, без опадів і помірно тепло.

З 25 серпня і до кінця наступного тижня знову вірогідне підвищення температури повітря до спеки.

Як повідомляла Погода-УНІАН, з понеділка похолодання, яке прийде із Заходу, пошириться на всю територію України.