Після дощів і похолодання в Україну знову прийде спека - синоптик
З 25 серпня і до кінця наступного тижня в Україні очікується чергова "навала" спеки.
Після дощів і істотного похолодання, які очікуються наступного тижня, в Україну знову прийде спека. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.
Спека, яка ще сьогодні панує на всій території України, на заході вже завтра зміниться на відчутне похолодання до +20 градусів вдень. Також у західних областях країни пройдуть дощі з грозами.
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А вже протягом 22-23 серпня фронт пройде всією територією України, і приведе за собою дощі та тилове похолодання.
У столиці погода різко зміниться з вівторка: почнуться періодичні дощі і відчутно похолоднішає. На День Незалежності погода обіцяє бути комфортною, без опадів і помірно тепло.
З 25 серпня і до кінця наступного тижня знову вірогідне підвищення температури повітря до спеки.
Як повідомляла Погода-УНІАН, з понеділка похолодання, яке прийде із Заходу, пошириться на всю територію України.
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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