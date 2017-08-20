У Житомирській області на території "Поліського природного заповідника" горить 60 гектарів лісу
Пожежу гасять близько 200 рятувальників. Рятувальники використовують гелікоптер і літак.
Поблизу з. Копище Олевського району Житомирської області на території "Поліського природного заповідника» Копищанського лісництва горить ліс на площі близько 60 га. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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«20 серпня близько 17:00 поблизу с. Копище Олевського району, на території Поліського природного заповідника» Копищанского лісництва сталося загоряння лісового масиву на площі близько 60 га (з них 2 га верхового)», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до гасіння пожежі залучено 22 одиниці техніки та 196 осіб, у тому числі літак АН-32П і вертоліт МІ-8.
На місці пожежі працює оперативна група Головного управління ДСНС України в Житомирській області.
Як повідомляла Погода-УНІАН, практично по всій території України оголошено найвищий рівень (5 класу) пожежної небезпеки, яка протримається до 22 серпня.
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