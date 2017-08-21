Сьогодні практично по всій Україні буде спекотно, дощі очікуються лише на заході (карта)

08:04, 21 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 21 серпня в Україні практично без опадів, у центрі до +35°.

В Україні сьогодні буде спекотно / 7-themes.com
В Україні сьогодні буде спекотно / 7-themes.com

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +34°.

На заході України в понеділок пройде дощ. Вдень до +21°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +32°. У центрі без опадів, температура вдень до +35°.

Прогноз на 21 серпня / УНІАН
Прогноз на 21 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 21 серпня - Миронів день. Вважалося, що в цей день дмуть сильні вітри. Який Мирони, такий і січень. 

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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