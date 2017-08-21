У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів

08:30, 21 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 21 серпня, у столиці без опадів, вдень до +32°.

Сьогодні В Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

Рятувальники попереджають про найвищий рівень пожежної небезпеки в Україні

Сонце в столиці зійшло у 05:54, а зайде о 20:06.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня в Україні практично без опадів, в центрі до +35°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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