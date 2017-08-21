У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 21 серпня, у столиці без опадів, вдень до +32°.

Сьогодні в Києві без опадів / tov-tob.livejournal.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +32°, ввечері - до +25°. Вітер мінливий, до 4.2 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:54, а зайде о 20:06.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня в Україні практично без опадів, в центрі до +35°.

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