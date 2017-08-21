В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

09:31, 21 серпня 2017
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Протягом 21-22 серпня майже в усіх регіонах України очікується пожежна небезпека 5 класу. 

В Україні зберігається пожежна небезпека / ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів

"21 серпня в Україні, крім Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської і Чернівецької областей, 22 серпня у південних, східних та Дніпропетровській області переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 серпня в Україні практично без опадів, у центрі до +35°.

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