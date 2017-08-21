На заході України оголосили штормове попередження

У понеділок, 21 серпня, у західних областях України очікуються дощі та сильний вітер.

На заході України очікуються дощі / УНІАН

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Так, 21 серпня вдень у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях сильні дощі з грозами, місцями шквали 17-22 м/с.

Нагадаємо, протягом 21-22 серпня майже в усіх регіонах України очікується пожежна небезпека 5 класу.