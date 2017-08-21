Майже 500 осіб загинули в Сьєрра-Леоне через повені та зсуви (фоторепортаж)
Число жертв повеней і зсувів у Сьєрра-Леоне збільшилося до 499.
Серед загиблих 162 чоловіка, 163 жінки і 156 дітей, уточнених даних про 18 загиблих поки немає, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеві ЗМІ.
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За попередніми даними Товариства Червоного хреста, більше 3000 осіб залишилися без даху над головою. Президент країни Ернест Корома 15 серпня оголосив загальнонаціональний семиденний траур за загиблими.
Нагадаємо, на півдні Непалу в результаті повеней і обвалів загинули не менше 115 осіб.
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