Погода на тиждень: різке похолодання в Україні до вихідних зміниться спекотною погодою (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на початку цього тижня в Україні очікується різке похолодання, яке до вихідних зміниться спекотною погодою.

Цього тижня в Україні очікується і похолодання, і спека / galleryua.com, viktort

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок на заході пройдуть дощі і похолодає. На сході до +34°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +35°, на півночі до +31°. На півдні – до +34°.

Прогноз на 21 серпня / УНІАН

У вівторок, 22 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі. Практично у всіх регіонах похолодає, спекотно буде тільки на півдні та сході - до +34°, в інших регіонах України +19°...+26°.

Прогноз на 22 серпня / УНІАН

У середу, 23 серпня, в Україні пройдуть дощі. Вдень на сході до +31°.

Прогноз на 23 серпня / УНІАН

У четвер практично без опадів. Вночі по країні +10°...+13°, вдень на півдні до +27°.

Прогноз на 24 серпня / УНІАН

У п'ятницю ясно і без опадів. На півдні і заході потеплішає до +30°, в інших регіонах +27°...+29°.

Прогноз на 25 серпня / УНІАН

26 і 27 серпня без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде в Чернігівській області - до +12°, на решті території +13°...+18°. Вдень температура по країні +26°...+32°. У неділю вночі на заході до +9°, вдень в Україні +23°...+32°.

Прогноз на 26 серпня / УНІАН

Прогноз на 27 серпня / УНІАН

Народний прогноз

21августа - Миронів день. Вважалося, що в цей день дмуть сильні вітри. Які Мирони, такий і січень. 22 серпня - день Матвія. Південний вітер з вихорами— до сніжної зими. Круті вихори — до крутої зими.

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23 серпня - день Лаврентія. Вважалося, що на Лаврентія води холонуть. Якщо на Лаврентія сильна спека або сильні дощі, то так буде протягом усієї осені.

24 серпня - день Федора і Василя. Дим без вітру б'є до землі — до дощу. Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна. 25 серпня - день Фоки. Це був день прибирання у приміщенні під навісом в селянському дворі для зберігання господарського інвентарю.

26 серпня - Максимов день. Літо зиму будує: зимове тепло — річний холод, взимку віхоли — влітку негода, зима снігова — літо дощове, морозна зима — літо спекотне. 27 серпня - Міхєєв день. У цей день починається листопад. Тихий вітер в сад— суха осінь в ліс.

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