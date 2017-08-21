Погода на тиждень: різке похолодання в Україні до вихідних зміниться спекотною погодою (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на початку цього тижня в Україні очікується різке похолодання, яке до вихідних зміниться спекотною погодою.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок на заході пройдуть дощі і похолодає. На сході до +34°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +35°, на півночі до +31°. На півдні – до +34°.
У вівторок, 22 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі. Практично у всіх регіонах похолодає, спекотно буде тільки на півдні та сході - до +34°, в інших регіонах України +19°...+26°.
У середу, 23 серпня, в Україні пройдуть дощі. Вдень на сході до +31°.
У четвер практично без опадів. Вночі по країні +10°...+13°, вдень на півдні до +27°.
У п'ятницю ясно і без опадів. На півдні і заході потеплішає до +30°, в інших регіонах +27°...+29°.
26 і 27 серпня без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде в Чернігівській області - до +12°, на решті території +13°...+18°. Вдень температура по країні +26°...+32°. У неділю вночі на заході до +9°, вдень в Україні +23°...+32°.
Народний прогноз
21августа - Миронів день. Вважалося, що в цей день дмуть сильні вітри. Які Мирони, такий і січень. 22 серпня - день Матвія. Південний вітер з вихорами— до сніжної зими. Круті вихори — до крутої зими.
Сьогодні практично по всій Україні буде спекотно, дощі очікуються лише на заході (карта)
23 серпня - день Лаврентія. Вважалося, що на Лаврентія води холонуть. Якщо на Лаврентія сильна спека або сильні дощі, то так буде протягом усієї осені.
24 серпня - день Федора і Василя. Дим без вітру б'є до землі — до дощу. Горіхів багато, а грибів мало — зима буде сніжна і морозна. 25 серпня - день Фоки. Це був день прибирання у приміщенні під навісом в селянському дворі для зберігання господарського інвентарю.
26 серпня - Максимов день. Літо зиму будує: зимове тепло — річний холод, взимку віхоли — влітку негода, зима снігова — літо дощове, морозна зима — літо спекотне. 27 серпня - Міхєєв день. У цей день починається листопад. Тихий вітер в сад— суха осінь в ліс.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+24°... +12°
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Чернігів+23°... +10°
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Чернівці+29°... +15°