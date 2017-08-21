У ДР Конго в результаті сходження зсуву загинули 200 осіб

Жертвами сходження зсуву на північному сході Демократичної Республіки Конго стали 200 осіб.

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Не менше 200 осіб загинули в результаті сходження зсуву в провінції Ітурі на північному сході Демократичної Республіки Конго.

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Складні географічні умови ускладнюють доступ до місця події, ймовірності знайти живих людей вже немає. Місцева влада вирішила припинити рятувальні роботи, повідомляє Xinhua з посиланням на заступника губернатора Ітурі Пасифіке Кета.

За словами Кета, більше тисячі мешканців залишилися без даху над головою, спостерігається нестача продуктів харчування.

Нагадаємо, число жертв повеней і зсувів у Сьєрра-Леоне збільшилася до 499.