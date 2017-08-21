Число жертв повеней в Індії перевищило 250 осіб
У результаті повені в індійському штаті Біхар загинули не менше 253 осіб.
Повінь у штаті Біхар стала найбільш руйнівною з 2008 року, постраждали майже 13 млн осіб, повідомляє Al Jazeera.
Жертвами руйнівної повені в Непалі стали не менше 115 осіб
Повінь торкнулася майже 7 тисяч сіл, змусивши більш 400 тисяч людей евакуюватися до тимчасових притулків.
На допомогу людям відправили рятувальників і армію. Однак місцеві мешканці незадоволені діями влади. Зокрема, на їхню думку, людей потрібно було раніше попередити про повінь, щоб встигнути провести більш масштабну евакуацію.
Нагадаємо, жертвами сходу зсуву на північному сході Демократичної Республіки Конго стали 200 осіб.
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