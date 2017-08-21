Синоптики прогнозують на завтра короткочасні дощі, у північних та центральних областях - місцями сильні
Завтра, 22 серпня, в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, в північних і центральних областях місцями сильний дощ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр у соціальній мережі Facebook.
У Києві сьогодні буде спекотно і без опадів
"З 22 серпня характер погоди в Україні зміниться: короткочасні дощі, грози, у північних і центральних областях місцями сильний дощ, шквали 15-22 м/с, лише у більшості західних областей і на Лівобережжі країни вночі без опадів", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що вітер завтра північно-західний, у східній частині південно-східний, 7-12 м/с, на Правобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/с.
"Зниження температури вночі до 13-18° (на узбережжі морів 16-21°), у західних, Вінницькій та Житомирській областях до 7-12°, вдень до 18-23°, у східній половині до 25-30°, у Карпатах вночі та вдень 6-11° тепла", - додали в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+25°... +12°
-
Донецьк+25°... +9°
-
Житомир+27°... +13°
-
Запоріжжя+26°... +12°
-
Івано-Франківськ+28°... +14°
-
Київ+24°... +13°
-
Кіровоград+25°... +11°
-
Луганськ+22°... +8°
-
Луцьк+29°... +15°
-
Львів+29°... +16°
-
Миколаїв+27°... +14°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+22°... +11°
-
Рівне+28°... +14°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+20°... +8°
-
Тернопіль+28°... +14°
-
Харків+21°... +10°
-
Херсон+27°... +15°
-
Хмельницький+28°... +15°
-
Черкаси+24°... +12°
-
Чернігів+23°... +10°
-
Чернівці+29°... +15°