Синоптики прогнозують на завтра короткочасні дощі, у північних та центральних областях - місцями сильні

Завтра, 22 серпня, в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, в північних і центральних областях місцями сильний дощ.

Україну завтра накриють дощі / УНІАН

Про це повідомляє Укргідрометцентр у соціальній мережі Facebook.

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"З 22 серпня характер погоди в Україні зміниться: короткочасні дощі, грози, у північних і центральних областях місцями сильний дощ, шквали 15-22 м/с, лише у більшості західних областей і на Лівобережжі країни вночі без опадів", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що вітер завтра північно-західний, у східній частині південно-східний, 7-12 м/с, на Правобережжі місцями пориви вітру 15-20 м/с.

"Зниження температури вночі до 13-18° (на узбережжі морів 16-21°), у західних, Вінницькій та Житомирській областях до 7-12°, вдень до 18-23°, у східній половині до 25-30°, у Карпатах вночі та вдень 6-11° тепла", - додали в Укргідрометцентрі.