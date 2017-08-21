До південно-східного узбережжя Китаю наближається тайфун "Хато"

15:42, 21 серпня 2017
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Тайфун "Хато" наближається до китайських провінцій Фуцзянь і Гуандун.

До Китаю наближається тайфун
До Китаю наближається тайфун "Хато" / Strange sounds

Очікується, що він вийде на сушу вранці 23 серпня, повідомляє Xinhua.

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"Хато" знаходиться в північно-західній частині Тихого океану і просувається в північно-західному напрямку зі швидкістю вітру до 20 метрів на секунду в його центрі. За прогнозами метеорологів, у ніч на 22 серпня біля берегів провінції Фуцзянь підніметься сильний вітер, а ще через добу тайфун принесе зливи.

Місцевих рибалок попередили про необхідність повернутися до бухти, заходи безпеки повинні прийняти і працівники прибережних рибних господарств. З завтрашнього дня закриють туристичні об'єкти та будівельні майданчики на південь від міста Фучжоу.

Нагадаємо, дві людини загинули, 42 постраждали внаслідок шквалистого вітру і паводків, викликаних потужним тайфуном "Нору", який накрив Японію.

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