До південно-східного узбережжя Китаю наближається тайфун "Хато"
Тайфун "Хато" наближається до китайських провінцій Фуцзянь і Гуандун.
Очікується, що він вийде на сушу вранці 23 серпня, повідомляє Xinhua.
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"Хато" знаходиться в північно-західній частині Тихого океану і просувається в північно-західному напрямку зі швидкістю вітру до 20 метрів на секунду в його центрі. За прогнозами метеорологів, у ніч на 22 серпня біля берегів провінції Фуцзянь підніметься сильний вітер, а ще через добу тайфун принесе зливи.
Місцевих рибалок попередили про необхідність повернутися до бухти, заходи безпеки повинні прийняти і працівники прибережних рибних господарств. З завтрашнього дня закриють туристичні об'єкти та будівельні майданчики на південь від міста Фучжоу.
Нагадаємо, дві людини загинули, 42 постраждали внаслідок шквалистого вітру і паводків, викликаних потужним тайфуном "Нору", який накрив Японію.
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