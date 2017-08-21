Завтра у більшості регіонів України похолодає і пройдуть дощі (відеопрогноз)

16:30, 21 серпня 2017
1438
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 22 серпня, у багатьох регіонах України похолодає і пройдуть дощі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +29°.

Погода на тиждень: різке похолодання в Україні до вихідних зміниться спекотною погодою (карта)

На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +22°.

У північних областях зливи. Температура до +21°. У центрі України очікуються дощі, місцями з грозами, температура вдень до +31°.

За народним прогнозом, 22 серпня - день Матвія. Південний вітер з вихорами— до сніжної зими. Круті вихори — до крутої зими.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото) У Словенії гігантський град з тенісний м'яч побив авто і будинки (фото)
Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно Прогноз погоди на 10 червня: сухо і спекотно
Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами Погода на вихідні: Україну накриють дощі з грозами
Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків Виверження вулкана на Гаваях: лава знищила 350 будинків
У Києві сьогодні без опадів, температура до +25° У Києві сьогодні без опадів, температура до +25°
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність, можливий дощ з грозою
Погода Стерлінг
90 %
761 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин