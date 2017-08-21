Завтра у більшості регіонів України похолодає і пройдуть дощі (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 22 серпня, у багатьох регіонах України похолодає і пройдуть дощі.

Ілюстрація / REUTERS

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +29°.

Читайте також Погода на тиждень: різке похолодання в Україні до вихідних зміниться спекотною погодою (карта)

На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +22°.

У північних областях зливи. Температура до +21°. У центрі України очікуються дощі, місцями з грозами, температура вдень до +31°.

За народним прогнозом, 22 серпня - день Матвія. Південний вітер з вихорами— до сніжної зими. Круті вихори — до крутої зими.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.