У Києві завтра значно похолодає, вдень пройде дощ

17:00, 21 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 22 серпня у столиці пройде дощ, вдень до +20°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +16°. Вітер північний та північно-західний, до 6.1 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 05:56, а зайде о 20:04.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 21 серпня, у багатьох регіонах України похолодає і пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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