В Україні сьогодні похолодає, у багатьох областях пройдуть дощі з грозами (карта)

08:00, 22 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 22 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі, спекотна погода збережеться тільки на півдні і сході.

В Україні сьогодні дощитиме / tivasyk.info
В Україні сьогодні дощитиме / tivasyk.info

На сході без опадів, температура вдень до +34°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +29°.

Погода на тиждень: різке похолодання в Україні до вихідних зміниться спекотною погодою (карта)

На заході України у вівторок хмарно з проясненнями. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області – до +22°.

У північних областях зливи. Температура до +21°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура вдень до +31°.

Прогноз на 22 серпня / УНІАН
Прогноз на 22 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 22 серпня - день Матвія. Південний вітер з вихорами— до сніжної зими. Круті вихори — до крутої зими.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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