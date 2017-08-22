У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +20°

08:30, 22 серпня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 22 серпня у столиці пройде дощ, вдень до +20°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +20°, ввечері - до +16°. Вітер північний та північно-західний, до 6.1 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 05:56, а зайде о 20:04.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 22 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі, спекотна погода збережеться тільки на півдні і сході.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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