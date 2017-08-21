Україну накриє різке похолодання - температура впаде на 15° (відео)
В Україні різко знизиться температура повітря, та вже у п'ятницю тепло повернеться.
В Україні температура повітря різко знизиться на 15 градусів за добу
В Україні температура повітря різко знизиться на 15° за добу - до +17°...+23°. Дощі, які сьогодні вперіщили на заході, заллють північ, центр та частину південних областей.
Погода на тиждень: різке похолодання в Україні до вихідних зміниться спекотною погодою (карта)
Сухість та спека ще на день затримаються на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Однак 23 серпня похолодає й там.
Змінюватися ситуація почне на День Незалежності. Прохолода поступово відходитиме на схід. З п'ятниці на всю територію знову повернеться тепло.
Як повідомляв УНІАН, спека відступила від Львова - там зараз +13°. Це пов'язують із повним сонячним затемненням.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+25°... +12°
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Донецьк+25°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запоріжжя+26°... +12°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+24°... +13°
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Кіровоград+25°... +11°
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Луганськ+22°... +8°
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Луцьк+29°... +15°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+27°... +14°
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Одеса+28°... +16°
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Полтава+22°... +11°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+20°... +8°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+21°... +10°
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Херсон+27°... +15°
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Хмельницький+28°... +15°
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