Україну накриє різке похолодання - температура впаде на 15° (відео)

В Україні різко знизиться температура повітря, та вже у п'ятницю тепло повернеться.

В Україні температура повітря різко знизиться на 15° за добу - до +17°...+23°. Дощі, які сьогодні вперіщили на заході, заллють північ, центр та частину південних областей.

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Сухість та спека ще на день затримаються на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Однак 23 серпня похолодає й там.

Змінюватися ситуація почне на День Незалежності. Прохолода поступово відходитиме на схід. З п'ятниці на всю територію знову повернеться тепло.

Як повідомляв УНІАН, спека відступила від Львова - там зараз +13°. Це пов'язують із повним сонячним затемненням.