На італійському острові Іск'я стався землетрус, є постраждалі

00:32, 22 серпня 2017
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Землетрус на острові Іск'я призвів до загибелі принаймні однієї людини.

Землетрус стався біля італійського острова Іскія / usgs.gov
Землетрус стався біля італійського острова Іск'я / usgs.gov

У понеділок ввечері на італійському острові Іск'я стався землетрус, який призвів до руйнувань у низці населених пунктів, є постраждалі й зниклі безвісти, повідомляє Reuters.

За даними Національного інституту геофізики і вулканології Італії (Ingv), землетрус магнітудою 4,0 стався о 20.58 за місцевим часом. Його епіцентр знаходився в безпосередній близькості від західного узбережжя острова в морі на глибині приблизно 10 км.

курортного узбережжя Туреччини стався землетрус магнітудою 6,7

За словами чиновників, загинула одна людина, близько 25 отримали поранення. При цьому місцеві ЗМІ повідомляють про дві жертви.

За свідченнями очевидців, коливання земної поверхні виразно відчувалися в різних населених пунктах острова й викликали паніку серед жителів та численних туристів, які відпочивали на Іск'ї, пишуть РИА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ. Багато людей налякані вибігли на вулиці. Ситуацію посилив повний блекаут, який стався в цей момент в порту міста Іск'я.

Згідно інформації, що надходить, руйнування сталися в курортному містечку Казаміччола-Терме. Там є поранені, деякі люди поки вважаються зниклими безвісти. Влада містечка Лакко Амено розпорядилася евакуювати пацієнтів місцевої лікарні через великі тріщини, що з'явилися на стінах будівлі. Є свідчення про обвалення дахів та стін в деяких будинках цього населеного пункту.

Рятувальники не виключають, що під завалами можуть знаходитися інші жертви. За їх даними, 10 людей знаходяться під завалами, в тому числі троє дітей.

Після землетрусу пішли афтершоки, у зв'язку з чим влада острова закликали людей залишити вдома на ніч, на березі розгортається наметовий табір.

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