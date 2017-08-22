В Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 22 серпня, у багатьох регіонах України очікуються грози та сильний вітер.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 22 серпня в Україні грози, в Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській та Кіровоградській областях місцями сильні дощі, подекуди шквали 17-22 м/с; на Правобережжі країни місцями пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві до кінця доби 22 серпня грози та пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, у вівторок, 22 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі, спекотна погода збережеться тільки на півдні і сході.