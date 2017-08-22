У восьми областях України оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки
У восьми областях України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Запорізькій, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У зв'язку з цим рятувальники нагадують, що це створює передумови для різкого збільшення кількості пожеж.
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Наголошується, що тільки за минулу добу в Україні сталося 512 загорянь на відкритих територіях. Зокрема, зараз триває гасіння масштабних лісових пожеж у Дніпропетровській, Житомирській та Луганській областях.
Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування в природних екосистемах.
Нагадаємо, 22 серпня у багатьох регіонах України очікуються грози і сильний вітер.
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Луцьк+29°... +15°
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