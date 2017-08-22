Землетрус в Італії: одна людина загинула, ще семеро зникли безвісти (фоторепортаж)

11:10, 22 серпня 2017
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Епіцентр землетрусу знаходиться недалеко від острова Іск'я, на глибині 10 кілометрів.

Унаслідок землетрусу на острові-курорті Іск'я в Італії одна людина загинула, доля ще сімох не відома. Про це повідомляє Associated Press.

Епіцентр землетрусу знаходиться недалеко від острова Іск'я, на глибині 10 кілометрів (6 миль). Згідно з даними Національного відділення вулканології Італії, сила землетрусу склала 3,6 балів. У той же час Геологічна служба США оцінює його в 4,3 бала, тоді як Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр – 4,5 балів.

У Мексиці стався потужний землетрус

Кілька будівель звалилися в місті Казаміччола, через що принаймні одна людина загинула.

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