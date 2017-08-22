У результаті землетрусу на острові Іскія загинули двоє людей

Дві людини стали жертвами землетрусу, який стався на острові Іскія в Неаполітанській затоці (Італія).

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Ще 10 людей, серед яких троє дітей, імовірно перебувають під завалами, повідомляє ТАСС з посиланням на Rai News 24.

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25 місцевих жителів доставили до лікарні, багато людей перебувають у важкому стані.

За даними Національного інституту геофізики і вулканології Італії (Ingv), землетрус магнітудою 4,0 стався в 20:58 за місцевим часом. Його епіцентр знаходився в безпосередній близькості від західного узбережжя острова в морі на глибині приблизно 10 км.