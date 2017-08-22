Жителів Києва попереджають про погіршення погодних умов

12:59, 22 серпня 2017
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До кінця доби 22 серпня у столиці очікуються грози.

У Києві очікуються грози та сильний вітер / УНІАН
У Києві очікуються грози та сильний вітер / УНІАН

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні похолодає, у багатьох областях пройдуть дощі з грозами (карта)

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 серпня в столиці очікується гроза", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні у Києві очікуються короткочасні дощі, грози, пориви вітру 15-20 м/с, зниження температури вдень до 18-20°.

Нагадаємо, 22 серпня у багатьох регіонах України очікуються грози та сильний вітер.

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