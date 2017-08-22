У Венесуелі через сильні зливи загинули чотири людини

14:03, 22 серпня 2017
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Чотири людини загинули, ще кілька зникли безвісти через сильні зливи, що накрили північ Венесуели.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це в Twitter повідомив глава МВС Венесуели Нестор Ревероль.

Число жертв повеней в Індії перевищило 250 осіб

"На жаль, загинули чотири людини: одна жінка і троє чоловіків. Кількість зниклих осіб не встановлено", - написав Ревероль.

Він також додав, що деякі дороги перекриті, рятувальники займаються пошуками зниклих людей.

Нагадаємо, в результаті повені в індійському штаті Біхар загинули не менше 253 осіб.

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