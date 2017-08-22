У Венесуелі через сильні зливи загинули чотири людини
Чотири людини загинули, ще кілька зникли безвісти через сильні зливи, що накрили північ Венесуели.
Про це в Twitter повідомив глава МВС Венесуели Нестор Ревероль.
Число жертв повеней в Індії перевищило 250 осіб
"На жаль, загинули чотири людини: одна жінка і троє чоловіків. Кількість зниклих осіб не встановлено", - написав Ревероль.
Він також додав, що деякі дороги перекриті, рятувальники займаються пошуками зниклих людей.
4.Lamentablemente fallecieron 4 персони, 1 mujer y 3 hombres. Hay un número no determinado de personas desaparecidas. pic.twitter.com/Yj6E9ZYGJD— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) August 22, 2017
Нагадаємо, в результаті повені в індійському штаті Біхар загинули не менше 253 осіб.
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