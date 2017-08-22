У Венесуелі через сильні зливи загинули чотири людини

Чотири людини загинули, ще кілька зникли безвісти через сильні зливи, що накрили північ Венесуели.

Ілюстрація / Reuters

Про це в Twitter повідомив глава МВС Венесуели Нестор Ревероль.

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"На жаль, загинули чотири людини: одна жінка і троє чоловіків. Кількість зниклих осіб не встановлено", - написав Ревероль.

Він також додав, що деякі дороги перекриті, рятувальники займаються пошуками зниклих людей.

4.Lamentablemente fallecieron 4 персони, 1 mujer y 3 hombres. Hay un número no determinado de personas desaparecidas. pic.twitter.com/Yj6E9ZYGJD — Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) August 22, 2017

Нагадаємо, в результаті повені в індійському штаті Біхар загинули не менше 253 осіб.