У Непалі стався землетрус

15:39, 22 серпня 2017
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У вівторок, 22 серпня, у Непалі стався землетрус магнітудою 4,6.

У Непалі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Непалі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 21 км на північний схід від населеного пункту Дипаял. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, дві людини стали жертвами землетрусу, який стався на острові Іскія в Неаполітанській затоці (Італія).

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